Papa Francesco Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo Le sue ultime parole pubbliche sono state un appello contro la guerra

Vanityfair.it - Papa Francesco: «Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo». Le sue ultime parole pubbliche sono state un appello contro la guerra Leggi su Vanityfair.it Nel testo della benedizione Urbi et Orbi, che ha fatto leggere dal maestro delle cerimonie, monsignor Diego Ravelli, il Pontefice ha ribadito la necessità di fermare la corsa agli armamenti: «Cessate il fuoco, si liberino gli ostaggi e si presti aiuto alla gente»

Altre testate riportano aggiornamenti: Papa Francesco: Nessuna pace è possibile senza disarmo; Papa Francesco: Nessuna pace è possibile senza disarmo; Papa Francesco, il suo ultimo messaggio: Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo!; Il testamento spirituale di Papa Francesco al mondo: “Nessuna pace senza disarmo”; Papa Francesco: “Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo”.

Papa Francesco: «Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo». Le sue ultime parole pubbliche sono state un appello contro la guerra - Nel testo della benedizione Urbi et Orbi, che ha fatto leggere dal maestro delle cerimonie, monsignor Diego Ravelli, il Pontefice ha ribadito la necessità di fermare la corsa agli armamenti: «Cessate ... (vanityfair.it)

Papa Francesco, il suo ultimo messaggio: “Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo!” - Domenica 20 aprile, giorno di Pasqua, nel messaggio Urbi et Orbi, Papa Francesco aveva rimarcato questo appello: “Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo”. Pubblichiamo integralmente il suo ... (bergamonews.it)

Papa Francesco torna ad affacciarsi da San Pietro: "Nessuna pace possibile senza vero disarmo" - Tra le lingue scelte per la preghiera dei fedeli durante la messa di Pasqua, il russo, l'arabo, il cinese, come segno di comunione dei popoli View on euronews ... (msn.com)