Papa Francesco morto le prime reazioni dei pellegrini Profondo dolore è stato un innovatore – Video

Profondo dolore“, “è stato un Papa umile e con una comunicazione ‘calda’, diversa da quella del predecessore”, “è stato un innovatore, speriamo che chi prenderà il suo posto lo sarà altrettanto”. Sono alcune delle impressioni raccolte a caldo subito dopo la notizia della morte di Papa Francesco, questa mattina, proprio di fronte alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove Bergoglio ha espresso la propria volontà di farsi seppellire. Tanti i pellegrini in città per il Giubileo e la Pasqua.L'articolo Papa Francesco morto, le prime reazioni dei pellegrini: “Profondo dolore, è stato un innovatore” – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Papa Francesco morto, le prime reazioni dei pellegrini: “Profondo dolore, è stato un innovatore” – Video Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Ho appreso la notizia con“, “èunumile e con una comunicazione ‘calda’, diversa da quella del predecessore”, “èun, speriamo che chi prenderà il suo posto lo sarà altrettanto”. Sono alcune delle impressioni raccolte a caldo subito dopo la notizia della morte di, questa mattina, proprio di fronte alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove Bergoglio ha espresso la propria volontà di farsi seppellire. Tanti iin città per il Giubileo e la Pasqua.L'articolo, ledei: “, èun” –proviene da Il Fatto Quotidiano.

Le ultime notizie da altri siti: È morto Papa Francesco; Papa Francesco morto, le prime reazioni dei pellegrini: “Profondo dolore, è stato un innovatore”…; I gesti, le parole, gli abbracci: il Papa delle prime volte; È morto Papa Francesco; Papa Francesco è morto ad ottantotto anni.

Morto papa Francesco, tutti i primati raggiunti da Bergoglio - Jorge Maria Bergoglio è stato uno Papi più longevi, piazzandosi al secondo posto in questa speciale classifica. Nella graduatoria per durata pontificato si piazza invece nella ... (msn.com)

Papa Francesco, com'è morto: le ultime ore. La crisi stanotte, le uscite in mezzo alla folla. Le prescrizione dei medici non rispettate - L'annuncio terribile, quello che nessuno si aspettava nel Lunedì dell'Angelo - che Papa Francesco ha terminato la sua vita terrena stamattina presto - è arrivato via Telegram ... (msn.com)

Papa Francesco morto, scattano le misure di sicurezza a San Pietro. Controlli e strade chiuse, il vertice in prefettura - Mentre le campane delle chiese di Roma annunciano al mondo la morte di Papa Francesco, sono scattate già le prime misure di sicurezza in città. Papa Francesco ... (msn.com)