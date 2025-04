Thesocialpost.it - Papa Francesco morto durante il Giubileo: i precedenti nella storia, cosa succede ora

Leggi su Thesocialpost.it

Jorge Mario Bergoglio,, primo pontefice gesuita della, primo a scegliere il nome del Poverello d’Assisi e primo sudamericano a sedere sul trono di Pietro. Con la sua scomparsa si apre ufficialmente la fase di «sede vacante», scandita da riti antichissimi, protocolli solenni e per la prima volta da una serie di modifiche volute dallo stesso, che ha voluto semplificare il proprio addio alla terra. Un congedo dal mondo che sa di rivoluzione, come molte delle scelte che hanno segnato il suo pontificato.A constatare ufficialmente la morte delè il Camerlengo, il cardinale incaricato di amministrare la Santa Sedela «sede vacante» e di avviare il meccanismo che porterà al Conclave. Non bastano i bollettini medici, non è sufficiente l’annuncio: c’è tutto un rituale da seguire.