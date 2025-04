Papa Francesco morto cosa succede alla Chiesa la fase di transizione dalla Sede vacante al Conclave

Papa Francesco, la Chiesa Cattolica entra in una fase di transizione. È nota come Sede vacante, il periodo in cui il trono di San Pietro è in attesa. Ilgazzettino.it - Papa Francesco morto, cosa succede alla Chiesa: la fase di transizione, dalla Sede vacante al Conclave Leggi su Ilgazzettino.it Con la morte di, laCattolica entra in unadi. È nota come, il periodo in cui il trono di San Pietro è in attesa.

