Papa Francesco messa in suffragio per il Pontefice San Giovanni gremita di fedeli

messa in suffragio per Papa Francesco – morto oggi, lunedì, a 88 anni – alla basilica di San Giovanni in Laterano a Roma. Presenti molti turisti e fedeli provenienti da tutto il mondo. Una folla eterogenea che abbraccia varie generazioni. "È stato il Papa degli umili – dice Marco, giovanissimo parroco di Cracovia – l'immagine che porterò sempre con me è quella della preghiera a San Pietro durante la pandemia". In prima fila nella basilica il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

