Papa Francesco l’ultimo sacrificio per il suo popolo la scelta di non sottrarsi contro i medici

Papa Francesco: Jorge Mario Bergoglio sapeva di rischiare, ma ha scelto consapevolmente di restare accanto al suo popolo. Lo ha fatto contro il parere dei medici, contro le raccomandazioni di chi, per salvargli la vita, gli aveva chiesto isolamento, riposo assoluto, lontananza da tutto ciò che potesse affaticarlo. Ma per lui, rinunciare alla gente significava rinunciare a sé stesso.Solo poche settimane fa era stato dimesso dal Policlinico Gemelli, dopo 38 giorni di ricovero per complicanze polmonari. Le indicazioni sanitarie erano chiare: evitare gli sforzi, non esporsi al freddo, limitare ogni apparizione pubblica. Tuttavia, Bergoglio ha fatto esattamente il contrario. Thesocialpost.it - Papa Francesco, l’ultimo sacrificio per il suo popolo: la scelta di non sottrarsi, “contro i medici” Leggi su Thesocialpost.it Dietro alla compostezza delle celebrazioni e al dolore composto della Chiesa, si cela una verità che rende ancora più struggente l’addio a: Jorge Mario Bergoglio sapeva di rischiare, ma ha scelto consapevolmente di restare accanto al suo. Lo ha fattoil parere deile raccomandazioni di chi, per salvargli la vita, gli aveva chiesto isolamento, riposo assoluto, lontananza da tutto ciò che potesse affaticarlo. Ma per lui, rinunciare alla gente significava rinunciare a sé stesso.Solo poche settimane fa era stato dimesso dal Policlinico Gemelli, dopo 38 giorni di ricovero per complicanze polmonari. Le indicazioni sanitarie erano chiare: evitare gli sforzi, non esporsi al freddo, limitare ogni apparizione pubblica. Tuttavia, Bergoglio ha fatto esattamente il contrario.

Altre testate riportano aggiornamenti: Papa Francesco e la tac ai polmoni: la terapia funziona? Il radiologo Grassi: «Esito esame è immediato»; Il Papa ha approvato la beatificazione di Salvo D’Acquisto : un eroe verso gli altari; Papa Francesco, il cardinale Fernandez: Uomo di sorprese, dovrà cambiare vita | .it; Papa Francesco, l'ultimo bollettino: «Condizioni sono critiche ma stazionarie, in serata nuova tac per la polm; Il Papa ricorda il soldato Dallasega e ora «si parla di beatificazione».

Morte Papa Francesco, ecco quale è stato il suo ultimo messaggio letto il giorno di Pasqua - Leggi su Sky TG24 l'articolo Morte Papa Francesco, ecco quale è stato il suo ultimo messaggio letto il giorno di Pasqua ... (tg24.sky.it)

Papa Francesco, il testo integrale dell'ultimo messaggio scritto ai fedeli per la Pasqua - Il Pontefice è apparso sul balcone della loggia che sovrasta l'ingresso della Basilica di San Pietro per più di 20 minuti ... (today.it)

“Una perdita per l’umanità intera”: la politica mondiale reagisce alla morte di Papa Francesco - La morte di Papa Francesco ha portato la politica italiana a esprimere molti messaggi di cordoglio, dalla premier Meloni ai vicepremier Tajani e Salvini. (tag24.it)