Papa Francesco l’ultimo discorso nella domenica di Pasqua Ma a leggerlo è monsignor Diego Ravelli

nella storia come le ultime parole ufficiali di Papa Francesco e sono state pronunciate in piazza San Pietro da un lazzatese, mons. Diego Ravelli.Ieri mattina, dopo la solenne celebrazione della Pasqua 2025 in Vaticano e prima del rito della benedizione “Urbi et Orbi”, le parole di Papa Francesco sono state lette da monsignor Diego Giovanni Ravelli, originario di Lazzate.Ravelli, arcivescovo di Recanati, è dal 2021 maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie e responsabile della Cappella Musicale Pontificia Sistina. Dal 2023 ricopre anche il ruolo di delegato pontificio per la Basilica di Sant’Antonio di Padova.A causa delle sue condizioni di salute, Papa Francesco, che si è affacciato a sorpresa dal balcone del palazzo pontificio, ha pronunciato solo poche parole: “Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua! Chiedo al maestro delle cerimonie di leggere il messaggio”. Ilgiorno.it - Papa Francesco, l’ultimo discorso nella domenica di Pasqua. Ma a leggerlo è monsignor Diego Ravelli Leggi su Ilgiorno.it Monza, 21 aprile 20254 – Resterannostoria come le ultime parole ufficiali die sono state pronunciate in piazza San Pietro da un lazzatese, mons..Ieri mattina, dopo la solenne celebrazione della2025 in Vaticano e prima del rito della benedizione “Urbi et Orbi”, le parole disono state lette daGiovanni, originario di Lazzate., arcivescovo di Recanati, è dal 2021 maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie e responsabile della Cappella Musicale Pontificia Sistina. Dal 2023 ricopre anche il ruolo di delegato pontificio per la Basilica di Sant’Antonio di Padova.A causa delle sue condizioni di salute,, che si è affacciato a sorpresa dal balcone del palazzo pontificio, ha pronunciato solo poche parole: “Cari fratelli e sorelle, buona! Chiedo al maestro delle cerimonie di leggere il messaggio”.

