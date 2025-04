Ilfattoquotidiano.it - Papa Francesco, l’incontro con re Carlo e Camilla fatto in gran segreto pochi giorni fa. “Ora sarà William a partecipare ai funerali”

Il loro incontro era stato fissato in aprile, poi cancellato, poi a sorpresa recuperato in. Re, capo della Chiesa Anglicana, ha salutatoil 9 aprile scorso nell’ultima visita di Stato che il sovrano britannico ha condotto in Italia. Il Re e la Regina, in quella che avevano definito un’”occasione speciale” avevano coronato l’intenzione di salutare il santo padre in Vaticano in una breve visita che, alla fine, è stata testimoniata da una foto e da un post pubblicato sui social alla pagina ufficiale della Royal Family. Un incontro che oggi, dopo la notizia della sua morte, si configura come uno degli ultimi tenuti dache, nonostante i problemi respiratori e la sofferenza fisica, fino all’ultimo ha portato avanti la sua missione di Pontefice. “Un momento speciale per le loro maestà – scrivevano sulla pagina di Instagram – nel quale hanno incontrato privatamente il Santo Padrein Vaticano ieri”.