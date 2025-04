Lapresse.it - Papa Francesco, le tappe più importanti del pontificato di Bergoglio

È morto oggi, 21 aprile 2025, giorno di Pasquetta,. Lo ha annunciato Sua Eminenza, il cardinale Kevin Joseph Farrell.Lefondamentali deldidall’elezione, avvenuta il 13 marzo 2013 dopo l’abdicazione di Benedetto XVI, fino all’apertura della Porta Santa per il Giubileo del 2025. I momenti iconici di Jorge Mariopassano dal suo primo viaggio apostolico a Lampedusa, al discorso pronunciato davanti al Congresso Usa, fino all’incontro a Cuba con Raul Castro al momento, carico di significato che lo vide pregare da solo in una Piazza San Pietro deserta durante la pandemia.L’ultima apparizione pubblica nella domenica di Pasqua, il giorno prima della morte. Il pontefice è apparso sul balcone della loggia che sovrasta l’ingresso della Basilica di San Pietro per più di 20 minuti e ha impartito la benedizione apostolica in latino, appena terminata la messa di Pasqua.