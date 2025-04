Papa Francesco le frasi choc dell’ex arcivescovo Viganò ‘Dovrà rendere conto dei suoi crimini’

rendere conto dei crimini di cui si è macchiato, primo fra tutti l’aver usurpato il soglio di Pietro per distruggere la Chiesa Cattolica e perdere tante anime”. L’arcivescovo scomunicato Carlo Maria Viganò va giù duro contro Jorge Mario Bergoglio, il Papa che nel 2024 lo ha scomunicato.‘Le anime che non si pentono scompaiono’E se in vita lo chiamava ”un tiranno fuori controllo” e definiva la chiesa sinodale bergogliana una ”metastasi” di quel ”cancro” che fu il Concilio Vaticano II, nell’ora della morte di Francesco, Viganò non cambia linea e torna, via X, ad attaccarlo. ”Nel 2018, Eugenio Scalfari – ricorda Viganò – riferì le parole che Bergoglio gli avrebbe confidato a proposito della sua visione dell’Aldilà: ‘Le anime peccatrici non vengono punite: quelle che si pentono ottengono il perdono di Dio e vanno tra le fila delle anime che lo contemplano, ma quelle che non si pentono e non possono quindi essere perdonate scompaiono. Notizieaudaci.it - Papa Francesco, le frasi choc dell’ex arcivescovo Viganò: ‘Dovrà rendere conto dei suoi crimini’ Leggi su Notizieaudaci.it ”Esiste per tutti un Giudizio particolare, a cui anche Bergoglio non ha potuto sottrarsi”, e ora la sua anima ”dovràdei crimini di cui si è macchiato, primo fra tutti l’aver usurpato il soglio di Pietro per distruggere la Chiesa Cattolica e perdere tante anime”. L’scomunicato Carlo Mariava giù duro contro Jorge Mario Bergoglio, ilche nel 2024 lo ha scomunicato.‘Le anime che non si pentono scompaiono’E se in vita lo chiamava ”un tiranno fuori controllo” e definiva la chiesa sinodale bergogliana una ”metastasi” di quel ”cancro” che fu il Concilio Vaticano II, nell’ora della morte dinon cambia linea e torna, via X, ad attaccarlo. ”Nel 2018, Eugenio Scalfari – ricorda– riferì le parole che Bergoglio gli avrebbe confidato a proposito della sua visione dell’Aldilà: ‘Le anime peccatrici non vengono punite: quelle che si pentono ottengono il perdono di Dio e vanno tra le fila delle anime che lo contemplano, ma quelle che non si pentono e non possono quindi essere perdonate scompaiono.

Ne parlano su altre fonti: Il Papa che ha rotto il protocollo: Bergoglio, tra riforme, scuse e frasi choc. Pontificato segnato da frasi iconiche e gesti virali; Papa Francesco, dopo la frase sulla frociaggine giro di vite ai giornalisti: testi in embargo e audio col cont; Frociaggine e checche, dal Papa frasi choc. Le scuse: Non volevo offendere; Papa Francesco, le sue prime parole dal balcone del Gemelli: Quella signora, mondo sconvolto | .it; «C'è troppa froc***gine in alcuni seminari»: la frase shock pronunciata da Papa Francesco in un incontro con i vescovi.

Papa Francesco, il pontefice che ha rotto ogni schema: dagli schiaffi alle frasi "discutibili" - Papa Francesco è morto a 88 anni: ecco le sue frasi più discusse e i gesti diventati virali, tra schiaffi, battute e polemiche. (msn.com)

Carlo Maria Viganò, commento choc su Papa Francesco: “Renderà conto dei suoi crimini” - L'Arcivescovo scomunicato Viganò ha espresso tutto il suo disappunto nei confronti di Bergoglio, definendolo un anti-Papa ... (alphabetcity.it)

Papa Francesco ci lascia: le frasi celebri che hanno fatto la storia del suo pontificato - Dalla pedofilia all’omofobia, dai migranti alla guerra: le frasi celebri di Papa Francesco che hanno fatto discutere e riflettere. (notizie.it)