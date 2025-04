Papa Francesco la sua storia straordinaria quando verrà eletto il nuovo pontefice

Papa gesuita, primo originario dell’America Latina, primo a scegliere il nome Francesco senza un numerale, primo ad essere eletto con il predecessore ancora in vita, primo a risiedere fuori dal Palazzo Apostolico, primo a visitare terre mai toccate da un. Veronasera.it - Papa Francesco, la sua storia straordinaria, quando verrà eletto il nuovo pontefice Leggi su Veronasera.it È stato il primo in molte cose: primogesuita, primo originario dell’America Latina, primo a scegliere il nomesenza un numerale, primo ad esserecon il predecessore ancora in vita, primo a risiedere fuori dal Palazzo Apostolico, primo a visitare terre mai toccate da un.

Approfondimenti da altre fonti: Papa Francesco, la sua storia straordinaria, quando verrà eletto il nuovo pontefice; Il testamento di Papa Francesco: Le mie spoglie riposino a Santa Maria Maggiore, nella nuda terra - Il Nicaragua ammette 'relazioni difficili' con Papa Francesco; Addio papa Francesco, il mondo è in lutto; Addio a Francesco, il Papa degli ultimi che voleva una Chiesa povera per i poveri; Morte di Papa Francesco, notizie in diretta | Ictus e attacco cardiaco le cause ufficiali della morte. L'ultima volontà: «Seppellitemi nella nuda terra». Per i funerali la data di sabato, conclave tra il 5 e il 10 maggio. Il feretro a Santa Marta.

Papa Francesco, la sua storia straordinaria, quando verrà eletto il nuovo pontefice - E' stato rivoluzionario in tante cose, in molti si chiedono se il nuovo vescovo di Roma sarà più Francesco o Benedetto ... (veronasera.it)

Papa Francesco: 5 curiosità che, forse, non sapevi su di lui, dalle lauree conseguite al lavoro da buttafuori - Papa Francesco ha avuto una vita molto intensa già prima di diventare Papa, ecco le curiosità su di lui che in pochi conoscono ... (ilsussidiario.net)

È morto Francesco, il Papa degli ultimi: un'emorragia cerebrale la possibile causa del decesso - L'annuncio del Vaticano: "Alle 7.35 di questa mattina, il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre". Alle 20 la constatazione della morte e la deposizione della salma nella bara, merc ... (gazzetta.it)