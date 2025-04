Thesocialpost.it - Papa Francesco, la sua decisione per i funerali: cambia tutto, cosa voleva

La morte diha segnato un momento di svolta anche sul piano liturgico. Già in vita, Jorge Mario Bergoglio aveva predisposto con chiarezza le modalità delle sue esequie, scegliendo sobrietà, essenzialità e un profondo legame con il suo carisma francescano. La volontà era netta: “di un Pastore, non di un potente del mondo”, come ha ribadito l’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Pontefice.La seconda edizione dell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, approvata dail 29 aprile e presentata in forma definitiva il 4 novembre, ha introdotto modifiche sostanziali al rito delle esequieli. Il Maestro delle Celebrazioni, mons. Diego Ravelli, ha spiegato che il nuovo impianto liturgico punta a semplificare e a rendere più trasparente la fede della Chiesa nella Risurrezione.