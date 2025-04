Papa Francesco la decisione della Chiesa dopo la sua morte

della scomparsa di Papa Francesco. L’annuncio è stato dato da Sua Eminenza, il cardinale Kevin Farrell, nella Cappella di Casa Santa Marta, affiancato dal cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, dal Sostituto mons. Edgar Peña Parra e dal Maestro delle Cerimonie Liturgiche, mons. Diego Ravelli. Subito dopo la notizia, è arrivato un omaggio al Pontefice scomparso da parte della Chiesa. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Addio a Papa Francesco, le cause della morte del PonteficeLeggi anche: Morto Papa Francesco: aveva 88 anniL’annuncio della morte di Papa Francesco“Carissimi fratelli e sorelle – le parole con cui il cardinale Farrell ha dato voce alla tragedia – con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Tvzap.it - Papa Francesco, la decisione della Chiesa dopo la sua morte Leggi su Tvzap.it Alle 7:35 di questa mattina è giunta la notiziascomparsa di. L’annuncio è stato dato da Sua Eminenza, il cardinale Kevin Farrell, nella Cappella di Casa Santa Marta, affiancato dal cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, dal Sostituto mons. Edgar Peña Parra e dal Maestro delle Cerimonie Liturgiche, mons. Diego Ravelli. Subitola notizia, è arrivato un omaggio al Pontefice scomparso da parte. (Continuale foto)Leggi anche: Addio a, le causedel PonteficeLeggi anche: Morto: aveva 88 anniL’annunciodi“Carissimi fratelli e sorelle – le parole con cui il cardinale Farrell ha dato voce alla tragedia – con profondo dolore devo annunciare ladi nostro Santo Padre

Su altri siti se ne discute: Papa Francesco e il governo della Chiesa; La strana decisione su Papa Francesco: “Domani nessun bollettino”; Papa Francesco: lasciate stare le Chiese; Pasqua comune. Pillay (Wcc): “Ogni decisione deve includere tutti, non può essere motivo di divisione”; Medjugorje, via libera ai pellegrinaggi ma non è un riconoscimento della «soprannaturalità» delle apparizioni.

Papa Francesco alla messa di Pasqua, il Vaticano: «Vuole partecipare alla banedizione Urbi et Orbi». La decisione in base alle condizioni di salute - Papa Francesco, 88 anni, desidera essere presente all'Urbi et Orbi alla fine della messa di Pasqua a San Pietro, ma bisognerà aspettare domenica, 20 aprile 2025, per vedere se le ... (leggo.it)

Il decennio lungo di Francesco: bilancio di un Papa molto umano, forse «troppo» umano - Papa Francesco ha salvato la Chiesa da sé stessa, ma ne ha anche mostrato i limiti più strutturali, forse insuperabili. Nel 2013 è stato scelto dal Conclave dopo anni difficili: Joseph Ratzinger, papa ... (vanityfair.it)

Papa Francesco, inizia il periodo di "sede vacante". A chi spetta la guida della Chiesa - Con l'annuncio della scomparsa di papa Francesco, deceduto a causa dell'ennesima e fatale crisi respiratoria, per la Chiesa ... (iltempo.it)