Thesocialpost.it - Papa Francesco, il testamento: “Seppellitemi in terra, sulla mia tomba solo Franciscus”

Leggi su Thesocialpost.it

Nel suospirituale e umano, redatto nel 2022 e reso noto in queste ore,ha indicato con semplicità e determinazione i dettagli delle sue esequie. La richiesta principale è chiara: una sepoltura in, semplice, senza decorazioni, con l’unica iscrizione “”. Nessun epitaffio, nessun simbolo regale.il nome scelto per il pontificato, incisopietra.Lasarà collocata nella Basilica di Santa Maria Maggiore, nella navata laterale tra la Cappella Paolina, che custodisce l’icona della Salus Populi Romani, tanto cara al Pontefice, e la Cappella Sforza.ha disposto che le spese siano coperte da una somma donata da un benefattore, già destinata e affidata a monsignor Rolandas Makrickas, Commissario Straordinario del Capitolo Liberiano.