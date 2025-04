Papa Francesco il silenzio di Netanyahu per la morte del pontefice che ipotizzò il genocidio Il rabbino di Trieste Bergoglio era molto problematico

Netanyahu non ha proferito una sillaba. La morte di Papa Francesco è stata accolta in maniera diametralmente opposta dal capo dello stato israeliano e dal primo ministro di Tel Aviv. “Invio le mie più sentite condoglianze alle comunità cristiane in Israele – la Terra Santa – per la perdita del loro grande padre spirituale“, ha scritto Herzog su X, definendo Francesco “un uomo di profonda fede e sconfinata compassione“, che ha “dedicato la sua vita a sollevare i poveri e a invocare la pace in un mondo travagliato”.Il presidente dello Stato ebraico ha anche elogiato l’impegno del Papa nel dialogo interreligioso e nel rafforzamento dei legami con il mondo ebraico. “Spero vivamente che le sue preghiere per la pace in Medio Oriente e per il ritorno sano e salvo degli ostaggi trovino presto risposta”, ha concluso. Ilfattoquotidiano.it - Papa Francesco, il silenzio di Netanyahu per la morte del pontefice che ipotizzò il genocidio. Il rabbino di Trieste: “Bergoglio era molto problematico” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Isaac Herzog ha espresso il suo cordoglio, Benjaminnon ha proferito una sillaba. Ladiè stata accolta in maniera diametralmente opposta dal capo dello stato israeliano e dal primo ministro di Tel Aviv. “Invio le mie più sentite condoglianze alle comunità cristiane in Israele – la Terra Santa – per la perdita del loro grande padre spirituale“, ha scritto Herzog su X, definendo“un uomo di profonda fede e sconfinata compassione“, che ha “dedicato la sua vita a sollevare i poveri e a invocare la pace in un mondo travagliato”.Il presidente dello Stato ebraico ha anche elogiato l’impegno delnel dialogo interreligioso e nel rafforzamento dei legami con il mondo ebraico. “Spero vivamente che le sue preghiere per la pace in Medio Oriente e per il ritorno sano e salvo degli ostaggi trovino presto risposta”, ha concluso.

Le ultime notizie da altri siti: Il cordoglio del mondo arabo, il gelo di Netanyahu; Il mondo unito nel cordoglio per papa Francesco. Mattarella: «Lascia un grave vuoto»; Morto papa Francesco. Stasera la veglia, i funerali sabato. La salma nella cappella di Santa Marta; «Per papa Francesco Netanyahu ignora i diritti umani»: polemica sulle frasi riprese dai media iraniani; L’ex 007 accusa Netanyahu: «Bugiardo». E a Gaza la strage continua.

Papa Francesco riceve omaggi dai leader musulmani per il suo impegno per la pace - Il Papa che per primo in duemila anni di cristianità celebrò messa in Medio Oriente, nel 2019 a Abu Dhabi, nel giorno della sua morte ha ricevuto l'omaggio dei leader di tutti i Paesi musulmani della ... (laregione.ch)

Morte Papa Francesco unisce Trump, Putin e Zelensky: reazioni/ Hamas sfrutta cordoglio per attaccare Israele - Reazioni alla morte di Papa Francesco: il ‘miracolo’ di una flebile unità tra Trump, Putin, Zelensky, Israele e Iran. Hamas ... (ilsussidiario.net)

Francesco, l’antitesi del nostro tempo - La scomparsa di papa Francesco è straziante. Straziante per la persona: un uomo meraviglioso, un vero cultore del Vangelo, un pastore nel senso proprio del termine, capace di parlare e infondere spera ... (articolo21.org)