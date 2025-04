Lapresse.it - Papa Francesco, il cordoglio del presidente del Consiglio delle Marche

Ildell’Assemblea legislativa della Regione, Dino Latini, ha ricordato la figura diesprimendoper la morte del Pontefice. Lo ha fatto con un messaggio che riportiamo integralmente. Il messaggio di Dino Latini “A nome dell’Assemblea Legislativa, esprimo il più profondoper la scomparsa di Sua Santità. Con la sua guida illuminata,ha rappresentato un faro di speranza, umiltà e compassione per milioni di persone in tutto il mondo. La nostra Regione ha avuto l’onore di accogliere più volte il Santo Padre, che ha sempre dimostrato una sincera vicinanza alle, non solo con le parole ma con la sua presenza concreta. Indimenticabile resta la sua visita nei luoghi colpiti dal terremoto, nella Diocesi di Camerino-San Severino, dove nel giugno del 2019 ha portato conforto, speranza e un messaggio di solidarietà a tutte le comunità ferite.