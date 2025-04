Papa Francesco il cordoglio anche a Latina Ora un vuoto immenso

Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a. Latinatoday.it - Papa Francesco, il cordoglio anche a Latina: "Ora un vuoto immenso" Leggi su Latinatoday.it L'annuncio è arrivato dalla sala stampa della Santa Sede alle 9,47 di oggi, lunedì 21 aprile: "Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma,, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a.

Altre testate riportano aggiornamenti: Papa Francesco, il cordoglio a Latina: Ora un vuoto immenso; Scomparsa Papa Francesco, il cordoglio di Sarah Bistocchi; Morto Papa Francesco, il cordoglio del mondo; Addio a Papa Francesco, il cordoglio di Ferrara per la morte del pontefice; E' morto Papa Francesco, aveva 88 anni. Il cordoglio: «Guida spirituale e morale per tutto il mondo».

Morte Papa Francesco, la nota di cordoglio di Lotito e della Lazio - A pochi minuti dall'annuncio della morte di Papa Francesco, è arrivata la nota di cordoglio della Lazio e del suo presidente, Claudio Lotito. Si legge su sslazio.it: "Con ... (lalaziosiamonoi.it)

Consiglio Marche, profondo cordoglio per morte di papa Francesco - "A nome dell'Assemblea Legislativa delle Marche, esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco". Lo scrive in una nota il presidente del Consiglio regionale Dino Lat ... (ansa.it)

Papa Francesco, il cordoglio della politica. La Russa: "La sua è un'eredità preziosa" - Gli esponenti politici hanno espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del Santo Padre nella sua residenza di Santa Marta ... (msn.com)