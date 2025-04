Papa Francesco ictus e crisi cardiaca le cause di morte Reso noto il testamento la salma è a Casa Santa Marta Per i funerali la data di sabato Trump Ci sarò Conclave dopo il 5 maggio Le ultime ore

Papa Francesco è morto oggi, 21 aprile, a 88 anni. Aveva partecipato alle celebrazioni della Santa Pasqua a San Pietro Xml2.corriere.it - Papa Francesco, ictus e crisi cardiaca le cause di morte. Reso noto il testamento, la salma è a Casa Santa Marta. Per i funerali la data di sabato, Trump: «Ci sarò». Conclave dopo il 5 maggio | Le ultime ore Leggi su Xml2.corriere.it è morto oggi, 21 aprile, a 88 anni. Aveva partecipato alle celebrazioni dellaPasqua a San Pietro

