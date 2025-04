Papa Francesco ictus cerebri coma e collasso cardiocircolatorio irreversibile accertate le cause della morte di Sua Santità

della Direzione di Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano, Prof. Andrea Arcangeli, sono state rese note le cause della morte di Papa Francesco Alle 7:35 del mattino del 21 aprile 2025, Papa Francesco si è spento nel silenzio raccolto del su Ilgiornaleditalia.it - Papa Francesco, “ictus cerebri, coma e collasso cardiocircolatorio irreversibile”, accertate le cause della morte di Sua Santità Leggi su Ilgiornaleditalia.it Tramite una nota diffusa dal DirettoreDirezione di Sanità e Igiene dello StatoCittà del Vaticano, Prof. Andrea Arcangeli, sono state rese note lediAlle 7:35 del mattino del 21 aprile 2025,si è spento nel silenzio raccolto del su

