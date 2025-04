Today.it - Papa Francesco: i gesti diventati virali, il linguaggio colloquiale e quando ha spiazzato i fedeli

Leggi su Today.it

è stato un Pontefice che ha fatto parlare non solo per le sue parole, ma anche per i suoi. Indimenticabile, e virale, il momento in cuiBergoglio allontanò una fedele che voleva abbracciarlo il 31 dicembre del 2019, oppuresi riferì alle suore sottolineando che.