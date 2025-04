Papa Francesco ha un figlio segreto in Argentina La leggenda metropolitana impazza sul web tra realtà e fake news

Papa Francesco ha un figlio segreto ? La teoria impazza sul web, ma ecco la veritàPapa Francesco ha un figlio segreto ? impazza sul web, soprattutto dopo la morte del Pontefice, un'incredibile teoria. Non sarebbe la prima volta che un Papa, nella sua vita precedente, abbia avuto dei figli. La pratica del celibato obbligatorio fu ufficialmente sancita durante il Concilio di Trento (1545-1563), ma era già presente in alcune prassi precedenti. Bergoglio ha un figlio ? Ecco la verità.Tutti i Papi che hanno avuto dei figli nella storia della ChiesaNella storia della Chiesa cattolica, ci sono stati alcuni papi che hanno avuto figli, soprattutto prima che il celibato diventasse obbligatorio per i sacerdoti. Ad esempio, Papa Alessandro VI, noto come Rodrigo Borgia, ebbe numerosi figli, tra cui Cesare e Lucrezia Borgia, figure centrali di scandali rinascimentali.

Papa Francesco, il tenero ricordo di Meloni sui disegni della figlia Ginevra e le parole di Mattarella: "Grave vuoto" - Parole di tenerezza sono quelle con le quali la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto commentare la morte di Papa Francesco. (iltempo.it)

Papa Francesco e l’ultima chiamata alla cugina Carla: “Ha scherzato come sempre. Per lui preparavo la bagna cauda, avrei voluto vederlo in estate” - Portacomaro, provincia di Asti. È qui che inizia la storia dei Bergoglio, e di Francesco; non il Papa, ma del suo bisnonno (che curiosamente portava lo stesso nome), di suo figlio Giovanni Angelo, non ... (msn.com)

Francesco, dalle “villas miserias” alla Cattedra di Pietro. La vita incredibile del gesuita che ha scombinato l’agenda della Chiesa - Il percorso straordinario di Francesco, il primo papa latinoamericano, dalla sua infanzia nelle villas miserias di Buenos Aires fino alla guida della Chiesa cattolica ... (msn.com)