Papa Francesco ecco il testamento le ultime volontà

testamento di Papa Francesco, datato "Santa Marta, 29 giugno 2022". ecco qui di seguito il testo completo delle ultime volontà di Sua Santità Francesco: "Miserando atque Eligendo Nel Nome della Santissima Trinità. Amen. Sentendo che si avvicina il tramonto della mia vita terrena e con viva speranza nella Vita Eterna, desidero esprimere la mia volontà testamentaria solamente per quanto riguarda il luogo della mia sepoltura. La mia vita e il ministero sacerdotale ed episcopale ho sempre affidato alla Madre del Nostro Signore, Maria Santissima. Perciò, chiedo che le mie spoglie mortali riposino aspettando il giorno della risurrezione nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Desidero che il mio ultimo viaggio terreno si concluda proprio in questo antichissimo santuario Mariano dove mi recavo per la preghiera all’inizio e al termine di ogni Viaggio Apostolico ad affidare fiduciosamente le mie intenzioni alla Madre Immacolata e ringraziarLa per la docile e materna cura". Liberoquotidiano.it - Papa Francesco, ecco il testamento: le ultime volontà Leggi su Liberoquotidiano.it La sala stampa vaticana ha pubblicato ildi, datato "Santa Marta, 29 giugno 2022".qui di seguito il testo completo delledi Sua Santità: "Miserando atque Eligendo Nel Nome della Santissima Trinità. Amen. Sentendo che si avvicina il tramonto della mia vita terrena e con viva speranza nella Vita Eterna, desidero esprimere la miatestamentaria solamente per quanto riguarda il luogo della mia sepoltura. La mia vita e il ministero sacerdotale ed episcopale ho sempre affidato alla Madre del Nostro Signore, Maria Santissima. Perciò, chiedo che le mie spoglie mortali riposino aspettando il giorno della risurrezione nella Basilicale di Santa Maria Maggiore. Desidero che il mio ultimo viaggio terreno si concluda proprio in questo antichissimo santuario Mariano dove mi recavo per la preghiera all’inizio e al termine di ogni Viaggio Apostolico ad affidare fiduciosamente le mie intenzioni alla Madre Immacolata e ringraziarLa per la docile e materna cura".

Ne parlano su altre fonti: Ecco il testamento di papa Francesco: la mia sofferenza per la pace; Papa Francesco. Il medico: Morte dovuta a ictus cerebrale. Ecco cosa è successo; Dove e come sarà sepolto Papa Francesco, secondo il suo testamento; Papa Francesco, in Vaticano via al pre-Conclave: ecco cosa significa | .it; Il testamento di Papa Francesco: il testo integrale diffuso dalla Santa Sede.

"Sento che si avvicina il tramonto della mia vita terrena" Papa Francesco, ecco il testamento - Il testo integrale del documento: "Voglio essere sepolto a Santa Maria Maggiore, senza decori e con una sola iscrizione: Franciscus" ... (huffingtonpost.it)

Il testamento di Papa Francesco, ecco quali sono le ultime volontà del pontefice - Nel giorno della sua scomparsa, sono state rese note le ultime volontà di Jorge Mario Bergoglio, registrate ufficialmente il 29 giugno del 2022. Ecco quali disposizioni ha chiesto di seguire dopo la s ... (vanityfair.it)

Papa Francesco, il testamento: "Tomba a Santa Maria Maggiore, solo terra e il nome" - (Adnkronos) - Papa Francesco, morto all'età di 88 anni, nel suo testamento chiede di essere sepolto a Santa Maria Maggiore e specifica, nel documento redatto il 29 giugno 2022, che "il sepolcro deve e ... (msn.com)