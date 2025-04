Lapresse.it - Papa Francesco è morto: il cordoglio della politica

Il mondoitaliana in lutto per la morte di, che si è spento oggi all’età di 88 anni. Da Palazzo Chigi alla Camera al Senato, i palazzi delle istituzioni espongono bandiere a mezz’asta in segno di lutto. Aldel presidenteRepubblica, Sergio Mattarella, si sono uniti gli esponenti di tutte le forze politiche a cominciare dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Meloni: “Ho avuto il privilegiosua amicizia”“è tornato alla casa del Padre. Una notizia che ci addolora profondamente, perché ci lascia un grande uomo e un grande pastore“, ha detto la premier. “Ho avuto il privilegio di goderesua amicizia, dei suoi consigli e dei suoi insegnamenti – ha aggiunto Meloni – che non sono mai venuti meno neanche nei momenti di prova e di sofferenza”.