Notizie.com - Papa Francesco è morto, cosa succede adesso dopo la scomparsa del Pontefice

Leggi su Notizie.com

“La nostra vita è fatta di tempo, e il tempo è dono di Dio. Perciò dobbiamo usarlo per fare il bene e per rendere il mondo migliore”.ladel(ANSA FOTO) – Notizie.comriservò nel 2014 questo messaggio a migliaia e migliaia di giovani raccolti in piazza San Pietro. Il concetto del tempo da utilizzare per aiutare il prossimo è sempre stato centrale del suo pontificato, terminato oggi 21 aprile 2025.Il Santo Padre èalle ore 7 e 35 di oggi, giorno di lunedì in Albis, Pasquetta,che ieri aveva voluto essere in mezzo alla sua gente in quella piazza San Pietro ancora una volta gremita, che ha atteso il suo ritorno a Pasquail lungo ricovero in ospedale. La vita di Jorge Maria Bergoglio è terminata questa mattina.