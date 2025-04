Quifinanza.it - Papa Francesco è morto, attesa per il Conclave: chi sono i papabili

il 21 aprile 2025, all’età di 88 anni. Con la sua scomparsa si apre ufficialmente il periodo della Sede Vacante, il momento in cui la Chiesa resta senza guida, indi un nuovo pontefice.Si tratta di una fase delicata, scandita da rituali precisi e decisioni cruciali che attireranno l’attenzione del mondo intero.Cosa succede con la Sede VacanteDurante questo periodo:i capi dei Dicasteri (gli organi di governo del Vaticano) decadono, fatta eccezione per il Camerlengo e il Penitenziere maggiore;il Collegio dei Cardinali mantiene solo poteri di ordinaria amministrazione;ogni decisione straordinaria viene sospesa, per rispetto del momento e indel successore.Il ruolo chiave del CamerlengoIl protagonista operativo di questa fase è il Camerlengo, oggi il cardinale Kevin Farrell, che ricopre questo incarico dal 2019.