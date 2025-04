Papa Francesco è morto

Leggi su Essere-informati.it

: addio al Pontefice. Il Pontefice della Chiesa cattolica si è spento lunedì mattina, all'età di 88 anni, come confermato dal Vaticano. Il mondo intero piange la scomparsa del leader spirituale di oltre 1,4 miliardi di fedeli. Nato in Argentina, Jorge Mario Bergoglio era salito al soglio pontificio nel 2013, diventando il primonon europeo dopo oltre 1.200 anni.Secondo quanto riferito dalla Santa Sede, il decesso è avvenuto alle 7:35 del mattino di Lunedì dell’Angelo, nella sua residenza vaticana. Negli ultimi mesi, ilaveva affrontato diversi problemi di salute, tra cui una polmonite che lo aveva costretto a un ricovero ospedaliero di 38 giorni. Nonostante la debolezza fisica, aveva impartito il tradizionale messaggio Urbi et Orbi la domenica di Pasqua, davanti a decine di migliaia di fedeli.