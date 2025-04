Papa Francesco e assalto delle suore di clausure le immagini di uno dei momenti più divertenti della sua visita a Napoli

della morte di Papa Francesco ha gettato nel dolore anche la comunità napoletana. Sono tanti i messagi e le preghiere per lui, ma sono anche tanti i "tentativi" di vincere la tristezza della notizia ricordando i momenti divertenti che ci ha regalato. Uno di questi è sicuramente quello. Napolitoday.it - Papa Francesco e "l'assalto" delle suore di clausure: le immagini di uno dei momenti più divertenti della sua visita a Napoli Leggi su Napolitoday.it La notiziamorte diha gettato nel dolore anche la comunità napoletana. Sono tanti i messagi e le preghiere per lui, ma sono anche tanti i "tentativi" di vincere la tristezzanotizia ricordando iche ci ha regalato. Uno di questi è sicuramente quello.

