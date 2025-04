Papa Francesco e l’amore giovanile la cotta che mise alla prova la vocazione

Non aveva ancora vent'anni Jorge Mario Bergoglio quando si trovò di fronte a uno dei momenti più intensi e umani della sua giovinezza: una cotta improvvisa, che lo fece vacillare nel cuore del suo cammino verso il sacerdozio. A raccontarlo è lui stesso, molti anni dopo, con la semplicità e la trasparenza che lo contraddistinguono.Il matrimonio e l'incontro che cambiò tuttoAccadde durante il primo anno di seminario. Invitato al matrimonio di uno zio, Bergoglio incrociò lo sguardo di una ragazza. Non la conosceva. Ma bastarono pochi minuti, uno scambio di parole, per sentire un'attrazione forte, improvvisa, quasi destabilizzante. "Era una ragazza molto bella, intelligente", ricorda. Lo colpì al punto che, per una settimana intera, non riuscì a pregare.Quel sentimento inatteso aprì in lui una breccia profonda.

