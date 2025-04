Papa Francesco e il calcio dal San Lorenzo a Totti la Roma si unisce al cordoglio

Se ne è andato proprio nel lunedì dell'Angelo, come a completare l'opera prima di congedarsi da questo mondo e, come detto dal cardinale Kevin Farrell nell'annuncio, "tornare alla casa del Padre". Questa mattina, alle 7:35, si è spento all'età di 88 anni Papa Francesco, un uomo che ha fatto di tolleranza e inclusione due capisaldi della sua esistenza, risultando amato tanto dai fedeli quanto di chi con la religione ha avuto meno a che fare. Un personaggio che anche il mondo dello sport piange, e la sua passione per il calcio è qualcosa che lui stesso non ha mai nascosto. Circa 4 anni fa queste parole: "Ricordo molto bene e con piacere quando da bambino, con la mia famiglia, andavo allo stadio, El Gasometro. Ho memoria in modo particolare del campionato del 1946, quello che il mio San Lorenzo vinse".

