Papa Francesco e Don Matteo in che puntata ha partecipato il suo discorso commovente

e Don, attore speciale per la fictionDopo la sua morte avvenuta il 21 aprile 2025, volevano ricordarenella sua unica apparizione in una fiction italiana. Le citazioni sono numerose, ma solo Donpuò vantare la partecipazione di. Ma in cheha “recitato” in Don? Riviviamo la scena e il suo toccante.In chedi Donc’è?Nell’episodio Non Uccidere di Don12,ha fatto “la sua apparizione”, ma solo tramite una registrazione vocale avviata da Ines nella piazza gremita di Spoleto. Tutti lo aspettavano fisicamente, ma per ovvi motivi non si è fatto trovare sul set. Tuttavia il suoè stato davvero.Ildinelladi DonVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piper Spettacolo Italiano – Fiction e Serie Tv Italiane (@spettacoloitaliano)Tutto il male del mondo si riassume in questo: il disprezzo per la vita.