Papa Francesco Donald Trump in forse per i funerali a Roma Devo controllare le date

Affaritaliani.it - Papa Francesco, Donald Trump in forse per i funerali a Roma: “Devo controllare le date” Leggi su Affaritaliani.it Il presidente Usa in dubbio. Dalla Casa Bianca per l'Easter Egg Roll: “Stiamo riportando la religione in America"

Ne parlano su altre fonti: La difficile eredità di Papa Francesco; Papa Francesco e gli incontri con i leader mondiali, da Putin a Trump e Netanyahu. FOTO; Il Papa e Vance, l’incontro a sorpresa e il “memorandum” di Francesco su migranti e poveri; Con Trump gelo sui migranti, fino all'ultimo; Addio al Papa dei poveri, la vera forza l’aveva lui non Trump.

Trump ordina le bandiere a mezz'asta negli USA per Papa Francesco. L'annuncio con un coniglio pasquale gigante al suo fianco - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di aver firmato un ordine esecutivo per abbassare le bandiere a mezz'asta in tutto il Paese dopo la morte di Papa Francesco. "Era un brav'uom ... (msn.com)

Trump dal balcone della Casa Bianca: «Papa Francesco era un brav'uomo, lavorava sodo e amava il mondo» - Milano, 21 apr. (LaPresse) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha reso omaggio a Papa Francesco durante l'Easter Egg Roll della Casa Bianca. «Ho appena firmato un ordine esecutivo che mette ... (msn.com)

La morte di Papa Francesco - Le fonti vaticane ripercorrono il suo pontificato. La misericordia è stata filo conduttore che ha attraversato questi anni in Vaticano. I suoi insegnamenti, letti anche con spirito critico: 1 / 2 / 3. (ilfoglio.it)