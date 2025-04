Papa Francesco Delpini Non so se sempre tutti i milanesi gli hanno voluto bene

Papa Francesco hanno lasciato una traccia particolarmente significativa e lui ha quindi sempre voluto bene a Milano. Non so se sempre tutti i milanesi hanno voluto bene a Papa Francesco per alcune insistenze che lui ha avuto, per i migranti, per i poveri. Ho l'impressione che in qualcuno abbiano lasciato – diciamo – un po' di disagio. Ecco, ma credo che proprio questo Papa Francesco ha voluto fare". Lo ha detto l'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ricordando il Pontefice morto questa mattina, lunedì, a margine della messa del Lunedì dell'Angelo nella chiesa di Santa Maria degli Angeli. "Il programma del suo pontificato è stato dichiarato fin dall'inizio quando lui ha scelto di chiamarsi Francesco, guardando a Francesco d'Assisi come modello ispiratore e cioè assumendo il punto di vista dei poveri per leggere la storia", ha aggiunto.

