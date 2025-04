Papa Francesco Brambilla Perdiamo il massimo difensore dell’ecologia integrale

Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente. “Con Papa Francesco, soprattutto come autore dell’enciclica Laudato si’ – aggiunge – Perdiamo il massimo difensore dell’ecologia integrale, punto di riferimento per cattolici e non-cattolici, nella costruzione di una consapevolezza profonda e veramente umana dell’inestimabile dono del Creato, della necessità di difendere la Terra dai nostri eccessi. Lopinionista.it - Papa Francesco, Brambilla: “Perdiamo il massimo difensore dell’ecologia integrale” Leggi su Lopinionista.it MILANO – “È stato il primo Pontefice a lanciare con forza l’allarme per la scomparsa di “migliaia di specie animali e vegetali che i nostri figli non potranno vedere”. Ha deplorato le gravi conseguenze dell’inquinamento e della “cultura dello scarto” che trasforma il nostro pianeta, “nostra casa, in un immenso deposito di immondizia”. Ha evidenziato il “debito ecologico” che il Nord del mondo ha contratto verso il Sud. Ha richiamato tutti alle proprie responsabilità per gli effetti del cambiamento climatico che l’inerzia rischia di rendere duraturi”.E’ quanto afferma l’on. Michela Vittoria, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente. “Con, soprattutto come autore dell’enciclica Laudato si’ – aggiunge –il, punto di riferimento per cattolici e non-cattolici, nella costruzione di una consapevolezza profonda e veramente umana dell’inestimabile dono del Creato, della necessità di difendere la Terra dai nostri eccessi.

