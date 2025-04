Papa Francesco al rosario la Comunità palestinese di Roma Un uomo giusto

Papa e a un grande uomo di pace, un uomo giusto. Che ha sempre lavorato contro le armi e la violenza nel mondo. In modo particolare in Palestina e in Ucraina". Così Yusef Salman, presidente della Comunità palestinese di Roma e del Lazio, che ha voluto essere in Piazza San Pietro per il rosario dedicato a Papa Francesco, scomparso oggi, lunedì, all'età di 88 anni. Al collo porta un cartellone con scritto: "Grazie sua santità", scritto sia in italiano che in arabo. Accanto a lui alcuni membri della Comunità sventolano la bandiera palestinese, che si unisce a quelle presenti nella piazza portate dai pellegrini di tutto il mondo. "Ricordiamo con tanto dispiacere la sua scomparsa. È stato un uomo che ha lavorato per il dialogo inter-religioso a favore della pace.

