Papa dalla malattia alla morte la lunga partita dei complottisti

morte del Papa non poteva sottrarsi alla tentazione complottista. Così come avvenuto per tutto il corso della sua malattia, e dell'ultima degenza al Gemelli, anche la notizia che ha rapidamente fatto il giro del mondo, l'annuncio arrivato questa mattina del decesso di Bergoglio, attraversa la rete accompagnata dalla teoria del complotto. Come . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Ladelnon poteva sottrarsitentazione complottista. Così come avvenuto per tutto il corso della sua, e dell'ultima degenza al Gemelli, anche la notizia che ha rapidamente fatto il giro del mondo, l'annuncio arrivato questa mattina del decesso di Bergoglio, attraversa la rete accompagnatateoria del complotto. Come .

Papa, dalla malattia alla morte: la lunga partita dei complottisti - Come è morto? Quando è morto? Quale è la causa della morte? Perché non fanno l'autopsia? Addirittura, perché è morto proprio oggi? Tutte le domande che alimentano fake news ... (msn.com)

Ecco le cause della morte di Papa Francesco - Il decesso di Papa Francesco è avvenuto per “ ictus cerebrale ” che conseguentemente causato il “ coma ” fino al “ collasso cardiocircolatorio irreversibile “. In seguito l’accertamento della morte è ... (novella2000.it)

Le cause della morte di Papa Francesco: la malattia, l'infezione a 21 anni e il lungo ricovero al Gemelli - La morte è «una realtà con la quale dobbiamo fare i conti», scriveva Papa Francesco in un'omelia diffusa durante il ricovero al Gemelli. «È un ... (ilmattino.it)