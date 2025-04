Juventusnews24.com - Osimhen Juve, il top club fa sul serio: idea scambio con un altro obiettivo bianconero! Tutti i dettagli

Osimhen Juve, il top club fa sul serio tra Manchester United e Napoli: può rientrare nell'affare anche Hojlund. Rasmus Hojlund potrebbe tornare in Serie A ma per vestire la maglia del Napoli. Il Manchester United, infatti, potrebbe inserirlo nella trattativa che porterebbe Victor Osimhen in Inghilterra. Secondo quanto riportato da Il Mattino, i Red Devils potrebbero girare il cartellino del danese, obiettivo del calciomercato Juve, per abbassare i 75 milioni di euro della clausola rescissoria del nigeriano. Staremo a vedere.