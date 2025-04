Orsolini Napoli c’è la svolta improvvisa l’annuncio gela la dirigenza

Napoli è molto attivo sul mercato in entrata. Il club sarebbe sulle tracce di Riccardo Orsolini, anche se nelle ultime ore è arrivato un annuncio importantissimo. Sono ore molto calde in casa Napoli. La società azzurra vive una stagione da assoluto protagonista in Italia, motivo per il quale la società sarebbe già proiettata sull'immediato futuro prossimo. Al momento, però, regna grossa incertezza sul futuro di Antonio Conte che potrebbe dire addio dopo una sola annata. In realtà, l'obiettivo della società è quello di trattenere il tecnico, ma per fare ciò sarà necessario un mercato da "leader". Non a caso, nelle ultime ore, sarebbe emerso un noto importantissimo in ottica futura: Riccardo Orsolini, ormai sempre più protagonista col Bologna di Italiano. Orsolini nel mirino del Napoli, ma occhio alla concorrenzaIl Napoli è pronto a mettere a segno un importante colpo di mercato, o forse più di uno.

