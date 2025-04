Onana l’ex Inter può lasciare il Manchester United le cifre e le condizioni

Onana, l’ex portiere dell’Inter può lasciare i Red Davils: le cifre e le condizioniAndré Onana è uno dei pochi punti fermi del nuovo Manchester United guidato da Ruben Amorim. Nonostante una stagione caratterizzata da alti e bassi e alcuni errori, come quelli nella partita d’andata contro il Lione in Europa League, il tecnico portoghese intende mantenerlo tra i titolari. Tuttavia, la sua permanenza potrebbe dipendere da un’offerta superiore ai 23 milioni di euro (20 milioni di sterline).Amorim ha altre priorità sul mercato, e ha chiesto al suo staff di concentrarsi sul rafforzamento del centrocampo, con l’intenzione di ingaggiare un attaccante, due centrocampisti, un difensore centrale e almeno un terzino. Sebbene il Manchester United stia osservando il giovane portiere belga Seine Lammens del Royal Antwerp, l’eventuale acquisto sarebbe finalizzato al futuro e non per mettere subito in discussione Onana. Internews24.com - Onana, l’ex Inter può lasciare il Manchester United: le cifre e le condizioni Leggi su Internews24.com di Redazioneportiere dell’puòi Red Davils: lee leAndréè uno dei pochi punti fermi del nuovoguidato da Ruben Amorim. Nonostante una stagione caratterizzata da alti e bassi e alcuni errori, come quelli nella partita d’andata contro il Lione in Europa League, il tecnico portoghese intende mantenerlo tra i titolari. Tuttavia, la sua permanenza potrebbe dipendere da un’offerta superiore ai 23 milioni di euro (20 milioni di sterline).Amorim ha altre priorità sul mercato, e ha chiesto al suo staff di concentrarsi sul rafforzamento del centrocampo, con l’intenzione di ingaggiare un attaccante, due centrocampisti, un difensore centrale e almeno un terzino. Sebbene ilstia osservando il giovane portiere belga Seine Lammens del Royal Antwerp, l’eventuale acquisto sarebbe finalizzato al futuro e non per mettere subito in discussione

Altre testate riportano aggiornamenti: L’ex portiere dell’Inter non ha dubbi: “Vi dico chi giocherà tra Handanovic e Onana!”; Onana, che umiliazione per l’ex Inter: lo ha detto in diretta; Fiducia a Martinez, poi l'attacco a Onana: l'ex Inter Fontana: Non lo sopportavo: tanto fumo, tante capriole; Onana si 'consola' dopo l'avvio horror con lo United: l'ex Inter è tra i 10 portieri più forti al Mondo; Onana o Handanovic? L’ex portiere dell’Inter non ha dubbi: le parole.