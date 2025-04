Omicidio di via Randaccio il ladro assassino in casa per ore con il cadavere a frugare nelle stanze

assassino di via Randaccio sarebbe rimasto in casa con il morto per diverse ore. Il macabro dettaglio, in cerca di conferme dall'autopsia, è emerso dalla prima ispezione del medico legale, che avrebbe retrodatato il decesso per strangolamento del sessantunenne filippino Angelito Acob Manansala alla tarda mattinata della domenica di Pasqua.Omicidio all'Arco della Pace a Milano: ucciso domestico filippino di 61 anniL'uscita col cane e il blitz del ladroStando a quanto emerso dall'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, il domestico della villetta liberty all'angolo con via Massena sarebbe uscito nella tarda mattinata per fare una passeggiata con il cane del padrone di casa, un cinquantaduenne israeliano legato a un'istituzione governativa che raccoglie fondi in tutto il mondo per il suo Paese. Ilgiorno.it - Omicidio di via Randaccio, il ladro-assassino in casa per ore con il cadavere a frugare nelle stanze Leggi su Ilgiorno.it Milano – L'di viasarebbe rimasto incon il morto per diverse ore. Il macabro dettaglio, in cerca di conferme dall'autopsia, è emerso dalla prima ispezione del medico legale, che avrebbe retrodatato il decesso per strangolamento del sessantunenne filippino Angelito Acob Manansala alla tarda mattinata della domenica di Pasqua.all'Arco della Pace a Milano: ucciso domestico filippino di 61 anniL'uscita col cane e il blitz delStando a quanto emerso dall'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, il domestico della villetta liberty all'angolo con via Massena sarebbe uscito nella tarda mattinata per fare una passeggiata con il cane del padrone di, un cinquantaduenne israeliano legato a un'istituzione governativa che raccoglie fondi in tutto il mondo per il suo Paese.

