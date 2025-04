Nyt Harvard fa causa a governo Trump contro taglio fondi

Harvard, l'università più ricca del mondo e la più antica degli Usa, ha fatto causa all'amministrazione Trump, contro le sue minacce di tagliare miliardi di dollari di finanziamenti per la ricerca nell'ambito di una crociata contro i migliori college del Paese in nome di una presunta lotta contro l'antisemitismo nei campus. Lo scrive il New York Times. Quotidiano.net - Nyt, Harvard fa causa a governo Trump contro taglio fondi Leggi su Quotidiano.net , l'università più ricca del mondo e la più antica degli Usa, ha fattoall'amministrazionele sue minacce di tagliare miliardi di dollari di finanziamenti per la ricerca nell'ambito di una crociatai migliori college del Paese in nome di una presunta lottal'antisemitismo nei campus. Lo scrive il New York Times.

