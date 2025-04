Nuoto Thomas Ceccon balza in top3 nel ranking mondiale stagionale dei 200 dorso

Thomas Ceccon ha iniziato alla grande la propria avventura nei campionati australiani open, di scena a Brisbane. Il campione olimpico dei 100 dorso, da gennaio, ha iniziato questo percorso che proseguirà fino a giugno. Un modo per arricchire il proprio bagaglio e sfruttare un'esperienza nella terra dei canguri che possa renderlo ancor più forte.I segnali da questo punto di vista sono stati confortanti. Nuotati poco più di un mese fa dei crono considerevoli nei 100 dorso (52.84) e nei 100 stile libero (48.17), valsi i pass iridato a livello individuale nel dorso e per la staffetta nello stile libero, Ceccon è stato tra i protagonisti del day-1 della manifestazione citata.Nelle batterie ha nuotato i 50 farfalla e i 200 dorso, guadagnandosi in entrambi i casi il pass per le finali e staccando il biglietto nel primo caso col miglior tempo di 23.

