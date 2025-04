Nuoto il record italiano di Thomas Ceccon nei 200 dorso il video della gara nei campionati australiani

Thomas Ceccon è stato tra i protagonisti della prima giornata dei campionati australiani open di scena a Brisbane. Il campione olimpico dei 100 dorso, infatti, ha gareggiato alla grande nella doppia distanza dello stile citato, realizzando il nuovo record italiano di 1:55.71 e aggiudicandosi la finale con questo riscontro.Un crono che proietta Ceccon nell’elite della specialità, visto il suo terzo posto nella graduatoria mondiale stagionale, ad appena 16 centesimi dal miglior tempo siglato dal britannico Oliver Morgan (1:55.55). Una prestazione di altissimo livello di Thomas, considerando la sua esperienza ancora tutta da fare su questa distanza.Tolto quasi un secondo al proprio personale, il veneto è diventato il primo italiano della storia ad abbattere la barriera dell’1:56 e questo può essere un ottimo presagio in vista dei Mondiali a Singapore, visto che con questo tempo si è guadagnato la qualificazione. Oasport.it - Nuoto, il record italiano di Thomas Ceccon nei 200 dorso: il video della gara nei campionati australiani Leggi su Oasport.it è stato tra i protagonistiprima giornata deiopen di scena a Brisbane. Il campione olimpico dei 100, infatti, ha gareggiato alla grande nella doppia distanza dello stile citato, realizzando il nuovodi 1:55.71 e aggiudicandosi la finale con questo riscontro.Un crono che proiettanell’elitespecialità, visto il suo terzo posto nella graduatoria mondiale stagionale, ad appena 16 centesimi dal miglior tempo siglato dal britannico Oliver Morgan (1:55.55). Una prestazione di altissimo livello di, considerando la sua esperienza ancora tutta da fare su questa distanza.Tolto quasi un secondo al proprio personale, il veneto è diventato il primostoria ad abbattere la barriera dell’1:56 e questo può essere un ottimo presagio in vista dei Mondiali a Singapore, visto che con questo tempo si è guadagnato la qualificazione.

Altre testate riportano aggiornamenti: Thomas Ceccon da urlo! Record italiano nei 200 dorso in 1'5571 e pass per i Mondiali di Singapore; Ceccon da primato: nei 200 dorso stabilisce il record italiano in 1’55"71; Thomas Ceccon da record nei 200 dorso: cade uno storico primato; Thomas Ceccon ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: programma, calendario e dove vedere le gare; Campionato Italiano Assoluto 2025: Analisi E Risultati Live Batterie Day 2.

Thomas Ceccon da record: nuovo primato italiano nei 200 dorso (1’55"71) e primo azzurro a nuotare sotto 1'56" - Thomas Ceccon raddoppia con tanto di record: in gara a Brisbane, dove è andato ad allenarsi da gennaio con obiettivo Singapore, mondiali d’estate, l’olimpionico multitasking ... (msn.com)

Thomas Ceccon da record: il vicentino stabilisce il nuovo primato italiano nei 200 dorso (1’55"71). È il primo azzurro a nuotare sotto 1'56" - Thomas Ceccon raddoppia con tanto di record: in gara a Brisbane, dove è andato ad allenarsi da gennaio con obiettivo Singapore, mondiali d’estate, l’olimpionico multitasking ... (msn.com)

Thomas Ceccon da record nei 200 dorso: cade uno storico primato italiano - A sette anni di distanza cambia il record italiano della disciplina, grazie al gran tempo fatto segnare dal vicentino in Australia. (msn.com)