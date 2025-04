Non solo vot la lezione di Schettini Perché la fisica e la scuola devono emozionare per conquistare i ragazzi nell’era dei social

Schettini, noto come il "professore più amato del web", ha rivoluzionato l'insegnamento della fisica, rendendola accessibile e coinvolgente. Partendo dalle aule scolastiche, ha conquistato i social network, il teatro e la televisione. Le sue lezioni, diventate virali, dimostrano che la didattica può essere innovativa.

