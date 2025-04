Game-experience.it - Nintendo Switch 2, un nuovo video ufficiale mostra le caratteristiche più importanti della console

La macchina promozionale di2 si è ufficialmente messa in moto. Il canale YouTube diha lanciato uno spot di appena 30 secondi, pensato per la TV nordamericana, che in modo conciso ma efficacele principali innovazioniibrida in arrivo il 5 giugno 2025.Mentre le prenotazioni si preparano a riaprire in Nord America dopo alcuni rinvii, lo spot segna l’inizio del battage pubblicitario globale, accompagnato da un remake nostalgico con Paul Rudd ispirato alle pubblicità Superdegli anni ‘90.Nel2 si presenta con un display più ampio ed evoluto, capace di offrire una qualità visiva superiore. I nuovi Joy-Con 2 spiccano per il sistema di aggancio magnetico e la modalità mouse, una novità pensata per titoli strategici e sparatutto, come confermato dagli sviluppatori di giochi come Civilization 7 e Metroid Prime 4 Beyond.