Nessuna partita di calcio si giocherà oggi la decisione della Lega dopo la morte del Papa

Lega di serie A a rinviare le 4 gare di campionato in programma oggi: Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio, Parma-Juventus Xml2.corriere.it - Nessuna partita di calcio si giocherà oggi: la decisione della Lega dopo la morte del Papa Leggi su Xml2.corriere.it Il decesso del Santo Padre ha spinto ladi serie A a rinviare le 4 gare di campionato in programma: Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio, Parma-Juventus

