Muro di un terrazzo crolla in un giardino dove è in corso il pranzo 4 feriti uno è grave

Muro su un gruppo di persone che stava pranzando in giardino a Castel Volturno. Leggi su Fanpage.it Quattro persone in ospedale, una in codice rosso: è il bilancio del crollo delsu un gruppo di persone che stava pranzando ina Castel Volturno.

Muro di un terrazzo crolla in un giardino dove è in corso il pranzo: 4 feriti, uno è grave - Quattro persone in ospedale, una in codice rosso: è il bilancio del crollo del muro su un gruppo di persone che stava pranzando in giardino a Castel Volturno ... (fanpage.it)

Crolla muro terrazzo, quattro feriti nel Casertano - Il muro perimetrale di un terrazzo al secondo piano di una villetta è crollato a Castel Volturno, in provincia di Caserta: 4 persone sono rimaste ferite, una delle quali è grave. (ANSA) ... (ansa.it)

Crolla il muro di un terrazzo, quattro feriti - L’accaduto si è verificato intorno alle 16, mentre diverse persone erano sedute a tavola nel giardino sottostante ... (ilroma.net)