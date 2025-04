Morto Papa Francesco il cordoglio di De Luca e Manfredi Voce della pace e degli ultimi

della Regione Campania esprimono il loro cordoglio per la scomparsa del Pontefice L'articolo Morto Papa Francesco, il cordoglio di De Luca e Manfredi: “Voce della pace e degli ultimi” Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Morto Papa Francesco, il cordoglio di De Luca e Manfredi: “Voce della pace e degli ultimi” Leggi su Teleclubitalia.it Il sindaco di Napoli e il presidenteRegione Campania esprimono il loroper la scomparsa del Pontefice L'articolo, ildi De: “” Teleclubitalia.

Su questo argomento da da altre fonti: Morte Papa Francesco, cordoglio della presidente Stefania Proietti; Cordoglio del Presidente Mattarella per la morte di Papa Francesco; La morte di Papa Francesco, il cordoglio internazionale; Mattarella: “Avverto un grave vuoto, il Papa era un riferimento”. Meloni: ci lascia un grande uomo; Morte Papa Francesco. Il cordoglio della Città.

Morto Papa Francesco, il cordoglio di De Laurentiis: «Mancherà a tutti» - Questa mattina è morto Papa Francesco all'età di 88 anni. Solo ieri il pontefice si era affacciato in piazza San Pietro per la benedizione Urbi et Orbi di Pasqua e in ... (msn.com)

Morto Papa Francesco, il cordoglio del mondo - "È morto un grande maestro della fede, un grande filantropo e un grande Papa. Grazie Papa Francesco per la sua testimonianza. La sua autobiografia porta il titolo "speranza". La sua missione rimane, ... (ansa.it)

Papa Francesco è morto: il cordoglio della politica - Il mondo della politica italiana in lutto per la morte di Papa Francesco, che si è spento oggi all’età di 88 anni. Da Palazzo Chigi alla Camera al Senato, i palazzi delle istituzioni espongono bandier ... (msn.com)