Ilrestodelcarlino.it - Morto Alessandro Mandrioli, addio al più noto interprete di Balanzone

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Zola Predosa (Bologna), 21 aprile 2025 – Bologna perde il suo. All'alba di stamattina èil piùrecentedella maschera carnevalesca della nostra città che ha rappresentato per più di 30 anni sui carri del Carnevale dei bambini sotto le Due Torri. Aveva 75 anni.Lo scorso 12 ottobre ha vestito gli abiti dial Columbus Day: la festa nazionale degli Stati Uniti per la ricorrenza dello sbarco di Cristoforo Colombo nelle Americhe il 12 ottobre 1492.Dotato di fisico e spirito giusto per indossare il cappello a larghe falde e il costume in bianco e nero e portarlo in giro con fare svagato, la battuta fulminante, il distacco e il portamento adeguato ad un personaggio che sta sul palco come nella vita.salì sul carro principale del Carnevale dei bambini di Bologna nel 1989 come sostituto temporaneo dell’attor maggiore, Vittorio Franceschini, indisposto.