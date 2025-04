Morte Papa Francescosi ferma il calcio

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.30 "A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di Serie A e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi". Così la Lega di Serie A in un comunicato subito dopo l' annuncio delladiFrancesco. E la Federha sospeso tutta l'attività in programma oggi. Non si giocherà dunque nemmeno in Serie B (l'intero 34° turno era in programma a Pasquetta) e le gare del girone B di Serie C.