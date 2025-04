Morte Papa Francesco tutto il calcio italiano si ferma

calcio si ferma dopo l'annuncio della Morte di Papa Francesco. Il Pontefice si è spento questa mattina alle 7,35 ed è di pochi minuti fa la notizia che tutto il mondo del pallone si ferma in segno di cordoglio. La prima a decidere per lo stop è stata la Lega Serie A che intorno alle 10,30 ha. Today.it - Morte Papa Francesco, tutto il calcio italiano si ferma Leggi su Today.it Ilsidopo l'annuncio delladi. Il Pontefice si è spento questa mattina alle 7,35 ed è di pochi minuti fa la notizia cheil mondo del pallone siin segno di cordoglio. La prima a decidere per lo stop è stata la Lega Serie A che intorno alle 10,30 ha.

Ne parlano su altre fonti: Il mondo piange Papa Francesco, il cordoglio per la morte del pontefice; Morte del Santo Padre Francesco: dichiarazione del Card. Zuppi; Cordoglio del Presidente Mattarella per la morte di Papa Francesco; Per la morte di Papa Francesco si ferma la Serie A: quattro partite rinviate a data da destinarsi; Morto Papa Francesco, si ferma tutto il calcio. Stop anche in Serie B.

Le cause della morte di Papa Francesco: la malattia, l'infezione a 21 anni e il lungo al ricovero al Gemelli - La morte è «una realtà con la quale dobbiamo fare i conti», scriveva Papa Francesco in un'omelia diffusa durante il ricovero al Gemelli. «È un ... (ilmattino.it)

La morte di Papa Francesco, tutte le visite del pontefice in Toscana. La messa allo stadio Franchi - Un rapporto significativo, quello del pontefice con la Toscana, fatto di visite, incontri, appuntamenti che hanno fatto la storia ... (lanazione.it)

Addio a Papa Francesco: tutte le tappe del pontificato di Jorge Mario Bergoglio - È morto Papa Francesco, Jorge Mario Bergoglio si è spento oggi: ecco tutte le tappe del suo Pontificato, la sua vita, la malattia e la morte. (gazzetta.it)